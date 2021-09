Estátua de Robert E. Lee retirada em Richmond

no comment

A polémica estátua do general americano Robert E. Lee foi removida da exposição pública, em Richmond, no Estado da Virginia, após 131 anos no centro histórico da cidade.

O governador local, o democrata Ralph Nortam, tinha anunciado esta decisão em 2020. Na sequência dos debates em torno dos símbolos do passado esclavagista dos Estados Unidos, várias estátuas de Lee já foram deslocadas nos últimos anos, no sul do país.

Em 2017, o mesmo aconteceu em Charlottesville, o que motivou uma manifestação de supremacistas brancos que degenerou em violência, fazendo um morto e mais de uma dezena de feridos.