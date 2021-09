"Reis do riso" desfilam no Lido

Foi a vez dos reis do riso desfilarem na passadeira vermelha. O elenco do filme italiano "Qui rido io"; ("The King of Laughter" ), esteve presente no Festival de Cinema de Veneza. O realizador e veterano no evento, Mario Martone, regressou à cidade depois de ter participado nas edições de 2018 e 2019.

O filme explora a vida do famoso ator napolitano da viragem do século, Eduardo Scarpetta, que foi processado por plágio. Entretanto, o filme francês "L'Evénement" também estreou no Lido. É uma obra que explora o aborto ilegal nos anos sessenta.

A realizadora do filme, Audrey Diwan, disse ter ficado bastante chocada no início pela diferença entre o que pensava saber sobre o aborto clandestino e o que descobriu sobre a realidade do processo. Acrescentando que o que lhe agrada na escrita de Annie Ernaux é o estilo puro e muito visceral que lhe deu uma vontade imediata de o retratar".

As estreias e as apresentações ao mundo continuam em Veneza até 11 de setembro - o dia da entrega dos prémios do festival.