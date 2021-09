Guarda costeira italiana salva migrantes

A guarda costeira italiana resgatou 125 migrantes às primeiras horas da manhã ao largo da ilha de Lampedusa. Segundo as autoridades, os migrantes teriam sido empurrados para um recife pelo mau tempo. De acordo com o ministério do interior, este ano mais de 40 mil migrantes teriam chegado ao país por via marítima, mais do dobro das chegadas do ano passado.