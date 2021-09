"Cancan" de volta ao Moulin Rouge

Neste moinho parisiense não se faz farinha, faz-se "cancan". E o "cancan" está de volta ao Moulin Rouge, depois de um ano e meio de encerramento forçado devido à pandemia. O famoso cabaré francês reabre ao público e é uma grande emoção para as bailarinas. São 80 artistas que sentem a pressão antes de voltarem a subir ao palco e que começaram os ensaios há três meses. Estão preparadas para a grande abertura.

Mesas mais espaçadas e passe sanitário exigido à entrada, como em todos os cabarés, mas a máscara só será obrigatória durante as deslocações no espaço. O reinício será feito em modo progressivo: 2 espetáculos por noite, 4 dias por semana. O mesmo acontece no Lido e no Paradis Latin, outros cabarés parisienses.

Os "Michettes", os artistas transformistas do espaço "Michou", também reabriram as portas a novas personagens, na semana passada. Estão abertas as portas da liberdade e das belas noites parisienses.