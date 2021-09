Corrupção nas Filipinas de "On the Job: The Missing 8" em Veneza

Presidiários, políticos, jornalistas e corrupção fazem o "On the Job: The Missing 8", do filipino Erick Matti, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Veneza.

É inspirado numa história real, que conta o enredo da política das Filipinas.

"On the Job: The Missing 8" está na corrida para o Leão de Ouro, tal como Stéphane Brizé, com o "Un Autre Monde". O "Um Outro mundo", mostra um casal em processo de divórcio depois de intensas exigências de trabalho do marido colocaram uma pressão sobre o casamento.

Na passadeira vermelha, as grandes estrelas foram Jennifer Lopez e Ben Affleck. Todos os olhos estavam no casal, que compareceu à estreia de "O Último Duelo", que Affleck escreveu com Matt Damon. O filme foi realizado por Ridley Scott. É dividido em três capítulos, cada um conta a mesma história mas de uma perspectiva diferente.

O Leão de ouro, o prémio mais desejado do Festival, é atribuído este sábado.