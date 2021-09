EUA assinalam 20 anos do 11 de Setembro

Passaram exatamente 20 anos desde os atentados do 11 de Setembro de 2001.

Os Estados Unidos lançaram as comemorações no "Ground Zero", onde se erguiam as Torres Gémeas visadas pelo ataque que marcou para sempre a história do país.

O presidente Joe Biden marcou presença com os sucessores Barack Obama e Bill Clinton.

Cumprindo um minuto de silêncio, seguiu-se a leitura dos nomes das vítimas, uma tradição anual no memorial dos atentados.

Duas décadas depois e apenas 11 dias após o fim da retirada das últimas tropas norte-americanas do Afeganistão, a ferida é ainda profunda, tanto em Nova Iorque como no resto do país.

No Pentágono, a data começou a ser assinalada com o desfraldar de uma enorme bandeira dos Estados Unidos.

Em St. Louis, não foi apenas uma mas 7500 "bandeiras de valor" que foram erguidas para lembrar as mais de 2700 vítimas mortais dos ataques que lançaram os Estados Unidos na batalha contra o terrorismo.