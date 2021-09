Medvedev destrói o sonho a Djokovic

A desolação era visível no rosto de Novak Djokovic depois de perder a final do Open dos Estados Unidos, em ténis, contra o russo Daniil Medvedev. O sérvio apostava nesta vitória para conseguir o Grand Slam, ou seja, vencer no mesmo ano todos os quatro grandes torneios de ténis, o que não acontece há mais de 50 anos.

Já para Medvedev, esta foi uma estreia na conquista de torneios do Grand Slam, apesar de ser a décima terceira vitória numa prova. Com um jogo muito semelhante ao do adversário e aproveitando os erros de Djokovic, o tenista russo impôs-se em três partidas, por um triplo 6-4. Medvedev assume assim o segundo lugar na classificação ATP, com Djokovic inabalável no comando.