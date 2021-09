Qatar estende a mão ao governo talibã

Visto como intermediário privilegiado entre os talibãs e o mundo ocidental, o Qatar é também o primeiro país a estender a mão ao novo governo afegão.

O ministro dos negócios estrangeiros do Emirado, Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani, chegou a Cabul para uma visita que é, até agora, a mais importante feita por um político estrangeiro desde que os talibãs assumiram o poder no Afeganistão. O chefe da diplomacia de Doha passou o dia de domingo reunido com o novo governo afegão e pediu a todos os atores políticos do país que se empenhassem na reconciliação nacional.

O regime talibã precisa de aliados políticos, mas sobretudo económicos, com o país a enfrentar uma crise profunda, com uma subida no preço dos produtos, como os combustíveis, isto apesar das importações de matérias-primas, que estavam suspensas, terem sido retomadas há duas semanas.

Também o sistema de saúde está à beira do colapso, com o setor a enfrentar uma falta de pessoal, já que muitos fugiram do país com a tomada de poder por parte dos talibãs. Aqueles que ficaram estão há vários meses sem receber salário.