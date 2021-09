Sondagens dão a vitória ao centro-esquerda na Noruega

Sondagens à boca das urnas na Noruega dão a vitória ao bloco de centro-esquerda, encabeçado pelo Partido Trabalhista.

De acordo com o estudo, o bloco de centro-esquerda, liderado por Jonas Gahr Støre teria obtido 48,9% das preferências dos eleitores.

A confirmarem-se as projeções, o Partido Trabalhista, juntamente com os aliados do Partido Centrista e do Partido da Esquerda Socialista obteria a maioria com 88 deputados,

O partido conservador da primeira-ministra Erna Solberg, no poder desde 2013, foi o segundo partido mais votado com 18,7%, menos seis pontos do que nas últimas eleições.

Alterações climáticas e o futuro da indústria petrolífera, um pilar da economia norueguesa, foram as principais questões que marcaram a campanha eleitoral.