Vestidos para impressionar na Met Gala

A Met Gala voltou - depois de dois anos de pausa - e o tema do famoso evento ergueu a bandeira da "Independência americana". Kim Kardashian interpretou o tema à sua maneira: de uma forma extravagante que vira viral. A celebridade apareceu completamente coberta de negro. Num luto completo que escondia rosto e mãos.

De extravagante a exuberante. Flashes apontados também para Jennifer Lopez, neste desfile de celebridades que dá início à exposição anual de moda do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque. As cantoras Rihanna e Billie Eilish deslumbraram o público, com metros de golas e de caudas...

Entre os 400 convidados estava o incontornável Justin Bieber, numa postura mais ou menos clássica. A contrastar com o rapper Lil Nas que apareceu armado e blindado em dourado.

Foram inúmeras as celebridades - entre atores, cantores, figuras políticas, da moda e do desporto - que subiram a escadaria com todos os olhares, flashes e holofotes apontados para os vestidos para impressionar.