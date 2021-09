Fações dos talibãs em conflito no governo afegão

O número dois do novo governo talibã do Afeganistão fez questão em mostrar que está vivo e de boa saúde, depois dos rumores postos a circular de que teria sido morto. Abdul Ghani Baradar é líder da fação considerada mais moderada dos talibãs, numa altura em que as fricções com a linha dura são cada vez mais evidentes e tudo indica que é a corrente mais próxima da ideologia original do movimento que está a prevalecer.

Baradar diz que "estava em viagem e não tinha acesso aos media, por isso não pôde desmentir as notícias mais cedo". Disse ainda "querer assegurar à nação afegã, aos mujahadeen, aos anciãos e aos jovens que não há razões para se preocuparem".

Enquanto prossegue esta luta interna no seio dos talibãs, aumentam as preocupações no seio da população. Muitos afegãos tentam levantar os depósitos nos bancos, com medo de ver desaparecer as poupanças.

Rússia e China preparam resposta comum

Em Duchambé, no Tajiquistão, vários países alinhados com a China e com a Rússia tentam encontrar uma posição comum face ao novo poder afegão.

Serguei Lavrov, chefe da diplomacia russa, acredita na boa-vontade dos talibãs: "Os talibãs proclamaram o compromisso com a luta antiterrorista e contra o tráfico de droga. Deram ainda garantias de que fariam tudo para que não houvesse ameaças aos países vizinhos vindas do território afegão. Nós, como a grande maioria dos países no mundo, congratulamo-nos com esta abordagem e estamos à espera de ver como será aplicada na prática", disse.

O Afeganistão tem estatuto de observador no Conselho de Segurança da ONU... o futuro, nessa matéria, ainda está por definir.