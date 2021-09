Sporting goleado enquanto FCP empata na estreia da Champions

O calvário do Sporting no jogo de estreia da Liga dos Campeões começou cedo: 1 minuto e oito segundos depois do apito inicial Sebastien Haller marcava o primeiro do Ajax de Amesterdão, desfaçatez que havia de repetir mais três vezes. Haller foi o homem do jogo e o Sporting perdeu em casa por 5 - 1. O golo solitário de Paulinho não chegou para salvar a honra.

O clube holandês lidera as contas do grupo C, logo seguido do Dortmund, que venceu o Besiktas.

Em Madrid, o Futebol Clube do Porto ganhou um ponto. O jogo contra o Atlético foi renhido até ao último minuto - com a expulsão de Mbemba por carga a Griezman e um livre de Suarez a razar a baliza dos dragões antes do apito final.

Na liderança do grupo está o Liverpool que ganhou em casa por 3-2 ao AC Milan.

A jornada marca também a estreia de Messi com as cores do Pais Saint Germain que empatou com o Brugge, num grupo em que o Manchester City foi a estrela, ao golear o Leipzig por 6-3. Os dois golos finais da equipa inglesa também falam português: João Cancelo e Gabriel Jesus.

No grupo D, destaque para a vitória do Real Madrid frente ao Inter de Milão. A supresa apesar de tudo é que é o Sheriff da Moldávia a liderar o grupo. O clube de Tiraspol ganhou por 2-0 ao Shaktar.