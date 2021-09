Centenas de sérvios do Kosovo bloquearam ligações rodoviárias aos postos fronteiriços com a Sérvia, para protestar contra a decisão de Pristina de proibir a entrada no território de veículos com matrículas sérvias.

O país vizinho impôs a mesma regra para as viaturas com matrículas do Kosovo, desde que a antiga província sérvia declarou a independência, em 2008.