As imagens espetaculares da erupção do vulcão Cumbre Vieja

Não deixa de ser um espetáculo a erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, no arquipélago das Canárias, apesar de já ter obrigado à retirada de mais de seis mil pessoas de suas casas e ter destruído centenas de casas. O vulcão entrou em erupção no domingo, depois de mais de uma semana em que foram registados milhares de sismos na região.