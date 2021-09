Lava do Cumbre Vieja está a formar um delta no mar

A entrada no mar da lava expelida pelo vulcão Cumbre Vieja está a criar um novo delta sólido e a prolongar o território da ilha de Palma.

A entrada do fluxo de magma no mar deu-se na zona de Tazacorte, por volta da meia noite. O contacto da lava, a mais de mil graus centígrados, com a água do mar, a cerca de 20 graus, pode provocar explosões e a gases nocivos para a saúde.

As autoridades e os especialistas estão estão a recomendar medidas preventivas e o confinamento dos residentes nas localidades próximas da zona onde a lava está a ganhar terreno ao mar.