Kosovo e Sérvia chegam a acordo

O Kosovo e a Sérvia chegaram a um acordo para diminuir as tensões nas suas fronteiras.

O pacto foi assinado em Bruxelas sob a mediação da União Europeia.

A nova quizília foi espoletada no dia 20 de setembro quando Pristina proibiu a entrada, no país, de veículos com matrícula sérvia, em retaliação a uma medida similar aplicada por Belgrado.

O acordo foi anunciado, no Twitter, pelo enviado especial da União Europeia. Miroslav Lajcak revelou que a missão de manutenção da paz liderada pela NATO no Kosovo, ou KFOR, será destacada para a fronteira "para manter um ambiente seguro e a liberdade de circulação".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou a chegada a um entendimento.

"Discuti estas questões com o presidente Vucic e o primeiro-ministro Kurti. E é muito positivo que tenham chegado a um acordo para resolver as tensões no norte do Kosovo."

O acordo estipula que os dois países mantêm, provisoriamente, o sistema de matrícula provisória, que devem instalar ao atravessar de um lado para o outro da fronteira.

Pode terminar, assim, a manifestação dos sérvios do Kosovo que, nos últimos dias, em protesto contra a medida de Pristina