Cidadãos e residentes na Austrália poderão voltar a sair do país

A Austrália planeia começar a reabrir as suas fronteiras no próximo mês, 18 meses depois de os australianos terem sido proibidos de sair do país sem autorização.

Cidadãos e residentes vacinados poderão viajar para o estrangeiro quando atingido o objetivo de 80% de vacinação. O primeiro-ministro, Scott Morrison, explicava que _"u__ma vez feitas as alterações, em novembro, as atuais restrições de viagens ao estrangeiro, relacionadas com a COVID 19, serão retiradas e"_e começarão a trabalhar para que possam realizar-se "viagens sem quarentena para certos países, como a Nova Zelândia, quando for seguro fazê-lo".

Não há informação sobre quando os turistas internacionais poderão voltar a visitar o país, já os australianos e residentes vacinados terão de fazer um isolamento de sete dias em casa à chegada ao país, ao contrário do atual de 14 dias, em hotéis, às expensas dos próprios.

A Austrália introduziu, a 20 de março de 2020, uma das políticas mais restritivas do mundo para evitar a propagação do novo coronavírus. Nos últimos 560 dias os voos e viagens internacionais foram reduzidos ao mínimo. De acordo com dados do Ministério do Interior mais de 100.000 pedidos de entrada ou saída foram negados só nos primeiros cinco meses deste ano.