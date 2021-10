Astrónoma mais nova do mundo é brasileira

Quando Nicole Oliveira estava a aprender a andar, levantava os braços para alcançar as estrelas no céu.

Hoje, com apenas oito anos de idade, a brasileira é conhecida como a astrónoma mais jovem do mundo, procurando asteróides como parte de um programa afiliado à NASA. Participa em seminários internacionais e conhece as principais figuras científicas e espaciais do seu país.

No quarto cheio de cartazes do sistema solar, foguetes miniatura e figuras do Star Wars, Nicole estuda imagens do céu em dois grandes ecrãs de computador.

O projeto "Caçadores de Asteróides" destina-se a introduzir os jovens na ciência, dando-lhes a oportunidade de fazerem descobertas espaciais por si próprios.

É gerido pela International Astronomical Search Collaboration, um programa de ciência afiliado à NASA, em parceria com o Ministério da Ciência do Brasil.

Nicole diz com orgulho que já encontrou 18 asteróides e que vai dar-lhes "os nomes de cientistas brasileiros, ou de membros da família".

Se as suas descobertas forem certificadas, o que pode levar vários anos, Nicole poderá tornar-se a pessoa mais jovem do mundo a descobrir oficialmente um asteróide, quebrando o recorde do italiano Luigi Sannino de 18 anos.