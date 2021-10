Explosão mata duas pessoas durante velório talibã

Pelo menos duas pessoas morreram na sequência de uma explosão, em Cabul, ocorrida na mesquita Eidgah, onde decorria o velório da mãe do porta-voz dos talibãs, movimento agora no poder no Afeganistão.

O próprio Zabihulllah Mujahid, também ministro para a Cultura do executivo talibã, deu conta da explosão pelo Twitter, falando do deflagrar da "explosão de uma bomba" junto de uma multidão de civis "perto da entrada da mesquita de Eidgah, em Cabul", e referindo a existência de "civis mortos", sem precisar o número.

A agência de notícias afegã TOLONews avança ter-se tratado de um atentado suicida por um homem-bomba.

O presumível ataque não foi ainda reivindicado.

A confirmar-se, este é o segundo atentado na capital do Afeganistão desde a tomada do poder pelos talibãs em meados de agosto. O primeiro foi o ocorrido no aeroporto internacional de Cabul que fez mais de 180 mortos, incluindo militares dos Estados Unidos integrados nas operações de retirada de estrangeiros e colaboradores do país.