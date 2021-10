Lava do Cumbre Vieja está a gerar uma nova fajã em La Palma

no comment

A entrada no mar da lava expelida pelo vulcão Cumbre Vieja criou um novo delta no mar. A nova península já supera os 27 hectares e está a prolongar o território da ilha de La Palma.

Carmen López, do serviço de Vigilância Vulcânica do Instituto Geográfico Nacional, explicou que a fajã criada pela lava do vulcão está já a uma distância de 475 metros da linha de costa, alcançado uma profundiade de 30 metros.

A entrada do fluxo de magma no mar deu-se na zona de Tazacorte, por volta da meia noite de terça-feira, 28 de setembro.

O contacto da lava, a mais de mil graus centígrados, com a água do mar, a cerca de 20 graus, provocou uma nuvem de gases ácidos, que obrigou a confinar as populações mais próximas.

Os últimos dados sobre prejuízos indicam que a lava expelida pelo vulcão, desde a erupção inicial a 19 de setembro, já danificou mais de 1000 edifícios, incluindo 940 totalmente destruídos, noticia o "Diario de Canarias".

Nos últimos dias, abriram-se mais duas fendas a libertar lava a cerca de 600 metros do cone principal do vulcão.

A superfície de La Palma coberta pelo magma ultrapassou os 397 hectares, estimou o sistema de satélites europeu Copernicus, ainda antes da chegada da lava ao mar. A área alcançada pela nuvem de cinzas geradas pelo vulcão é superior a quatro mil hectares.

Já há mais de 33 quilómetros de estradas afetados pelo fluxos de lava libertados pelo vulcão, com pelo menos 30,7 quilómetros destruídos