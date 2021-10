Mais 200 milhões para ajudar população de La Palma afetada pelo vulcão

O primeiro-ministro espanhol anunciou um plano de ajuda de 200 milhões de euros para os afetados pela erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma. O anúncio foi feito durante a terceira visita de Pedro Sánchez à ilha. Esta ajuda soma-se aos 10,5 milhões de euros para a construção de casas e necessidades básicas.

“Acho que é muito importante que todos mantenhamos as precauções, que estejamos atentos ao que nos diz o comité diretor, os especialistas e os cientistas, para não baixarmos a guarda, porque o vulcão continua ativo e a expelir lava e, portanto, as consequências estão aí do ponto de vista das perdas materiais, mas também do ponto de vista da saúde dos cidadãos de La Palma”, declarou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

O vulcão tem agora quatro bocas a expelir lava, que já cobre quase 400 hectares. Só nas últimas 24 horas foram destruídos mais 70 edifício.

Desde a entrada em erupção do vulcão no passado dia 19, seis mil pessoas tiveram de abandonar as suas casas.

A chegada da lava ao mar já aumentou a ilha em quase 30 hectares.