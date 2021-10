Derrame de petróleo na Califórnia encerra praias

Tamanho do texto

Por terra e por mair, são várias as equipas que tentam, em contra-relógio, limitar o impacto ambiental do derrame de mais meio milhão de litros (572,807 litros) de crude na Califórnia, já considerado um dos maiores na história recente do estado norte-americano.

O desastre ambiental surge na sequência de uma fuga num oleoduto em alto mar, que este fim de semana lançou o equivalente a três mil barris de crude nas águas do Condado de Orange.

As operações em três plataformas petrolíferas da empresa Amplify Energy foram entretanto encerradas. De acordo com o diretor-executivo da companhia, Martyn Willsher, o oleoduto onde ocorreu a fuga encontra-se a cerca de 30 metros abaixo da superfície e já foi aspirado, para que não verta mais crude ao longo da investigação no local.

Conhecida como "cidade do surf", Huntington Beach é uma das localidades mais afetadas pelas manchas negras que vagueiam nas águas californianas, mas outras comunidades nas redondezas serão provavelmente atingidas pela maré negra.

As praias locais e as atividades marítimas estão interditas, podendo assim permanecer durante as próximas semanas. Pássaros e peixes da fauna local apareceram já mortos.