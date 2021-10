Japão tem novo primeiro-ministro

Tomou posse o novo primeiro-ministro do Japão. Fumio Kishida, presidente do partido Liberal Democrático, tinha conseguido a aprovação das duas câmaras do parlamento, na segunda-feira, após vencer as eleições primárias do seu partido. Aguarda-se agora o anúncio sobre a composição do novo governo, que deverá incluir alguns ministros do anterior executivo e outros do liderado por Shinzō Abe.

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, de 64 anos, sucede a Yoshihide Suga que se demitiu após pouco mais de um ano de governação. Kishida parte para uma curta missão já que as próximas eleições legislativas terão de realizar-se em novembro. O desafio é convencer os japoneses a continuarem a confiar no seu partido para um novo mandato. Aposta que, para já, não está ganha também pela forma como o anterior governo geriu a pandemia.