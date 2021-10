Equipa de filme russo já está no espaço

Filmes passados no espaço há muitos, mas um filme rodado no espaço com atores é algo até agora inédito. A proeza pertence a uma equipa russa, que acaba de mandar para o cosmos um realizador e uma atriz, com o intuito de filmar cenas no cenário mais realista possível.

Yulia Peresild e Klim Shipenko partiram numa sonda Soyuz em direção à Estação Espacial Internacional, acompanhados por Anton Shkaplerov, um cosmonauta veterano já com três missões no currículo.

Até a vacina anti-Covid russa Sputnik V aproveitou a imagem de Yulia Peresild: "Yulia Peresild, vacinada com a Sputnik V, tornou-se a 1ª actriz a viajar para o espaço. Qualquer destino de viagem deve estar aberto a pessoas vacinadas com vacinas seguras e eficazes".

"Preparámo-nos o melhor possível, tendo em conta o curto espaço de tempo que tivemos. De qualquer das formas, isto é uma experiência, por isso não digo que esteja com medo nem nada disso. Estou muito entusiasmada, basta pensar que tão poucas pessoas puderam ir ao espaço. Agora, temos essa oportunidade, não só de ir lá, como fazer no espaço aquilo que melhor sabemos fazer na terra - ou seja, fazer cinema", conta a atriz.

No filme Vyzov (Desafio), Peresild desempenha o papel de uma cirurgiã que precisa de viajar até à ISS para operar um cosmonauta. O filme é coproduzido pela Roscosmos, a agência espacial russa. O diretor Dmitri Rogozin viu no filme uma oportunidade de melhorar a imagem da agência junto do público e dos media do país.