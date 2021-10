Fome agrava-se no Brasil devido à pandemia

"Horrível. É muito ruim. Muito ruim mesmo". As palavras pertencem a Francielle de Santana, ela faz parte de uma das cerca de duas famílias que se estima viverem em Jardim Gramacho, uma favela de Duque de Caxias, no Brasil, onde a fome no Brasil nos mostra um reflexo impressionante da gravidade da situação.

Há uma semana, uma reportagem do jornal "Extra", da "Globo", impressionou pelas fotos de pessoas a esgravatar num camião com restos de carcaças de animais.

As imagens, impressionantes, faziam parte de uma reportagem onde se dava destaque à gravidade dos números da pobreza no Brasil após a Covid-19: 116,8 milhões de pessoas sem acesso pleno e permanente a alimentos; 19,1 milhões a passar fome.

Ao lado da filha Marcela, de oito anos, Francielle explica: "Muiita gente está passando necessidade e fome porque não tem dinheiro para comer. O arroz era três reais (cerca de €0,47), agora está mais caro", disse a desempregada, uma das pessoas que integram agora o grupo de 14,1% de brasileiros sem trabalho.

Com a maior economia da América do Sul também a sofrer com uma inflação de 10,1% no acumulado a 12 meses, como é sublinhado na reportagem do "Extra", é preciso criatividade para colocar comida na mesa.

Na casa de Francielle a carne ainda chega ao prato, mas agora "é mais frango". "[Ainda] é carne, mas é frango, que está a aumentar também. Com 10 reais (€1,60) vinha muita coisa, agora vêm 3 ou 4 pedaços. Para 3 ou 4 pessoas é pouco. Compra 10 na hora do almoço, tem de comprar 10 na hora da janta e vai indo", lamenta a desempregada.

Francielle ainda tem gás na botija e utiliza-o, mas conta-nos não ter dinheiro para comprar mais. Sobretudo depois das botijas de gás também terem aumentado. A solução, confia, está em vasculhar o lixo em busca de materiais recicláveis que consiga vender para juntar dinheiro e reabastecer-se de gás.

Se a pobreza em Jardim Gramacho já era preocupante, agora com a Covid-19 ficou ainda pior nesta antigo depósito de lixo, que chegou a ser considerado como a maior lixeira a céu aberto da América Latina.

Agora, esta favela de Duque de Caxias a apenas 30 quilómetros da famosa Ipanema é residência de milhares de pessoas como muitas outras favelas do Brasil. Sem água canalizada nem eletricidade e onde até as botijas de gás já não são usadas como antes.

Leide Laurentino, por exemplo, tenta poupar o pouco gás que tem para algum momento de maior necessidade.

"Estou a economizar para não acabar. Se for cozer só no gás, não vai dar. Hoje até o café eu fiz na lenha", contou a reformada, de 74 anos, acompanhada pela neta Eloa, de 2.

Ao jornal "Extra", Daniel Balaban, representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos e Diretor do Centro de Excelência contra a Fome, avisa que "se nada for feito", a situação "vai piorar cada vez mais".

"Não existe milagre, só vai melhorar se houver um trabalho forte e coletivo dos governos. Esse tema precisa entrar na pauta e no debate público. A curto e médio prazo, o país não vislumbra saída para o caos económico que se encontra atualmente e o Rio reflete muito o que está acontecendo no país", sublinhou.

Daniel Balaban disse ainda que o Brasil desperdiça, em média, por ano, 26 milhões de toneladas de alimentos durante a cadeia de produção, transporte e comercialização. Essa quantidade, acrescentou, seria suficiente para alimentar toda a população necessitada do país e mais metade da de África.

Em termos financeiros, esse desperdício do Brasil representa um prejuízo de cerca de 100 mil milhões de reais (cerca de €16 mil milhões).