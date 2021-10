no comment

O vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, mantém uma intensa atividade e a cuspir lava.

O fenómeno está atrair muitos curiosos a este território das Canárias, arquipélago espanhol das ilhas da Macaronésia, atraídos pelo perigoso fascínio de uma erupção vulcânica.

O Cumbre Vieja começou a expelir lava a 19 de setembro. A forte pressão subterrâneo já provocou a abertura de mais "bocas" de lava e até o colapso de parte do cone principal, o que aumentou o fluxo de lava a ser expelido, agora com magma mais fluído e imprevisível.

A direção do PEVOLCA (Plano de Emergências Vulcânicas das Canárias) decidiu reforçar a vigilância do fenómeno com a aparição destas lavas mais fluídas, que podem provocar a mudança de direção dos atuais rios de lava.

Por enquanto, os fluxos mantém estáveis e desembocam na zona onde está a crescer uma nova fajã, já com 32,7 hectares.