Líderes europeus reforçam importância da unidade como "maior trunfo" da UE

Um a um, sorridentes tanto quanto possível, os líderes europeus chegaram, esta terça-feira, à Eslovénia para um jantar antes da cimeira que os vai reunir com os Balcãs, ao longo do dia, numa reflexão sobre o papel da União Europeia no mundo.

A última reunião de trabalho a 27 foi realizada em junho e desde então muito aconteceu. Do Afeganistão, à segurança no Indo-Pacifico, sem nunca esquecer a China, ou mesmo os preços da energia, o bloco quer e precisa de acertar agulhas para assumir relevância na cena internacional.

"A nossa unidade é um trunfo muito forte. Uma abordagem multilateral é o ADN da União Europeia. E quando temos êxito, quando somos capazes de reforçar a influência europeia, o dever para com a União Europeia e para com os cidadãos europeus, isso também é bom para os nossos parceiros, para os nossos amigos e para os nossos aliados", afirmou, à chegada, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

No entanto, as atenções, esta quarta-feira, estão sobretudo viradas para os Balcãs Ocidentais. Albânia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedónia do Norte e Kosovo são os seis países presentes, que a leste do bloco procuram o passe dourado para serem admitidos no clube da União Europeia.

O reforço da cooperação está em cima da mesa, mas Bruxelas deixa para já o alargamento de fora das conversações. O bloqueio da Bulgária à adesão da Macedónia do Norte e as reservas de alguns Estados-membros, com receio de que os países à procura da adesão sirvam de porta de entrada na UE para migrantes, continuam a ser peças na engrenagem do processo.

A pandemia de covid-19 permanece também um tema dentro e fora de portas, com protestos nas contra as atuais medidas sanitárias.