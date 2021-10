Famílias enfrentam escassez de pão na Síria

Qahwa, é mãe de oito filhos. Vive em Dier el Zor, na Síria, e, como muitas outras mulheres no país, é obrigada a fabricar o pão para a família, face à escassez nas padarias do governo.

"O pão das padarias não chega para nós. Sou obrigada a fazer a massa e cozer o pão para alimentar os meus filhos. Preciso de, pelo menos, 50 pães, juro", diz.

Antes da guerra, a Síria tinha excedente de trigo; agora tem de o importar. Em 2020 só conseguiu produzir cerca de 1 milhão de toneladas; um quarto da produção antes da guerra e um terço das necessidades do país.

O professor Omar Abdul Razzaq , Decano da Faculdade de Agricultura da Universidade Eufrates contextualiza a situação: "A produção de trigo na região nordeste da Síria cresceu entre 50 a 60 %. Esta região ficou fora do controlo do Estado durante a guerra. Vários grupos terroristas e armados criaram também unidades de destilação primitivas em terras agrícolas. Além disso, o rio Eufrates é a principal fonte de água para a agricultura, e o controlo da Turquia sobre a quantidade de água que flui para a península [síria] causa graves perturbações no setor agrícola. Importamos quantidades suficientes da Rússia para cobrir as necessidades dos cidadãos desta cultura estratégica".

As importações acrescentam tensão a uma economia esgotada pela guerra. Assim, o governo limitou a quantidade de pão que cada família pode comprar, e duplicou os preços duas vezes no ano passado, levando as mulheres de toda a Síria a cozer pão em casa.

Jamila, uma mãe de família, conta: "Compramos o pão ao fornecedor. Hoje em dia, um pacote custa 500 liras e tem 14 pães. Isso não é suficiente para a família. Por vezes, durante um ou dois dias, não conseguimos obter o pão. As crianças vão dormir com fome porque não conseguimos encontrar pão. Onde é que podemos arranjar pão? Arranjamos trigo como ajuda do Crescente Vermelho e voltámos a cozer o pão no forno elétrico. Esperamos horas para que a eletricidade chegue e, em duas horas, fazemos a massa e cozemos.

De acordo com relatórios da ONU, a insegurança alimentar atinge 60% dos sírios. Devido à guerra, a Síria perdeu quase um milhão de hectares de terrenos aráveis.