A fajã gerada pela entrada no mar da lava expelida pelo vulcão Cumbre Vieja continua a crescer e já tem mais de 40 hectares e ameaça partir-se, informou o Departamento de Segurança Nacional de Espanha.

O vulcão entrou em atividade a 19 de setembro e a chegada do fluxo de magma ao mar deu-se na zona de Tazacorte, por volta da meia noite de terça-feira, 28 de setembro, e a atividade voltou agora a aumentar.

O contacto da lava, a mais de mil graus centígrados, com a água do mar, a cerca de 20 graus, provocou uma nuvem de gases ácidos, que obrigou a confinar as populações mais próximas, e começou desde logo a criar uma península, prolongando o território da ilha.

O amontoar de lava gerou o que se designa por uma fajã, nome dado às penínsulas planas criadas nas ilhas da Macaronésia (Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde) pela entrada de lava no mar.

Vista aérea da fajã do Cumbre Vieja IGME-CSIC via AP

Existem em La Palma duas fajãs famosas, a dos Franceses e a do Barlavento, mas hã um outro terreno conquistado ao mar pela erupção do vulcão de San Juan, em 1949, que se tornou um fértil campo de cultivo de bananeiras.

A última erupção conhecida antes da atual foi a do vulcão Teneguía, em 1971, a qual durou 24 fias e conquistou ao mar um território de dois quilómetros quadrados hoje conhecido como praia de Echentive.

A fajã do Cumbre Vieja está ainda em formação e instável. Os especialistas estimama que já tenha ultrapassado o limite da plataforma insular e com a lava ainda a correr, está a afundar-se mais e isso ameaça partir a dianteira do delta, o que, a acontecer, poderá criar uma brusca nuvem de gases tóxicos e explosões hidromagmáticas, avisam as autoridades.

A península em crescimento está já a uma distância superior a 500 metros da linha de costa e a uma profundidade de 30 metros.

O terreno aumentado à ilha é, curiosamente, propriedade do Estado espanhol, formando parte do património geológico nacional, ficando por isso sujeito à Lei do Património Natural e da Biodiversidade

A superfície total afetada pelo magma na ilha de Palma, nas Canárias, já ultrapassa os 471 hectares, com um perímetro de 36 quilómetros e uma largura máxima de 1.250 metros, incluindo 120 hectares de terreno cultivado, a maioria de bananeiras.

Os últimos dados sobre prejuízos apontam para pelo menos 726 edifícios destruídos pela lava e 128 parcialmente afetados. Mais de 33 quilómetros de estradas foram afetados, incluindo 26,47 totalmente cobertos pela lava.

O serviço de satélite europeu Copernicus estima mais de 4.800 hectares de território coberto de cinzas vulcânicas.

O vulcão continua a expelir grandes quantidades de lava e, perante a atual atividade sísmica registada no Cumbre Vieja, mais de 100 terramotos de baixa escala em 24 horas, os especialistas admitem poderem vir a surgir novas bocas de saída do magma.

O cone principal cedeu e isso aumentou a lava expelida, que surge mais fluida e provocando receios de poder alterar o rumo dos fluxos já existentes, avisam os especialistas.