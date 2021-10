Milhares de polacos nas ruas pela permanência na União Europeia

Milhares de polacos manifestaram-se, este domingo, em defesa da permanência do seu país na União Europeia. Multidões juntaram-se em cidades como Varsóvia, Cracóvia e Poznan.

Um protesto convocado por Donald Tusk, o ex-presidente do Conselho Europeu que lidera agora o principal grupo da oposição no país, a Plataforma Cívica. Tusk pediu aos cidadãos que defendam "uma Polónia europeia".

O antigo líder europeu alertou para a perspetiva de um "Polexit", afirmando: "temos de salvar a Polónia, ninguém o fará por nós".Isto depois de o Tribunal Constitucional da Polónia ter decidido, na semana passada, que as leis polacas têm primazia sobre as da UE e que a União Europeia, considerando que nenhuma decisão do Tribunal Europeu de Justiça se sobrepõe à Constituição do país. Este órgão europeu tinha concluído que os novos regulamentos da Polónia para a nomeação de juízes do Supremo Tribunal poderiam violar a lei da UE e ordenou ao governo de direita que os suspendesse.

No comunicado do tribunal europeu sobre a matéria, datado de março, lê-se: "As sucessivas alterações à Lei polaca sobre o Conselho Nacional da Magistratura que têm por efeito suprimir a fiscalização judicial efetiva das decisões desse conselho que apresentam ao Presidente da República candidatos às funções de juiz __do Supremo Tribunal são suscetíveis de violar o direito da União".

O comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, já tinha avisado que a União Europeia responderá à decisão da alta instância polaca, a seu tempo.