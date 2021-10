Fim dos testes gratuitos à Covid-19 na Alemanha e França

Acabam hoje os testes gratuitos à Covid-19 na Alemanha. As pessoas que reúnem condições para a vacinação, mas que optam por não o fazer terão de pagar os testes do seu próprio bolso. Têm um custo entre 15 e 20 euros e esta medida pretende encorajar as pessoas a vacinarem-se. Uma política semelhante entra em vigor em França a 15 de outubro para os testes PCR e de antigénio.

Na Roménia, os hospitais estão a enfrentar dificuldades para lidar com o aumento de infeções por Covid-19, à medida que a variante Delta se espalha pelo país. O coordenador da campanha nacional de vacinação romena comparou a situação na Roménia com as circunstâncias na Itália no ano passado.

Uma cidade do sudoeste do país - Drobeta-Turnu Severin - é a primeira a ficar de quarentena durante uma quarta vaga da pandemia na Roménia. Entretanto, no Reino Unido, à medida que o inverno se aproxima, o Serviço Nacional de Saúde está a apelar às pessoas para se vacinarem contra a gripe. As restrições ajudaram a conter o número de casos no ano passado, mas os especialistas temem um ressurgimento da doença. As circusntâncias atuais podem provocar o dobro das mortes pela gripe sazonal do que num ano normal.