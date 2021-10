Incêndio em complexo petrolífero no Líbano

Um dos tanques de combustível das instalações petrolíferas de Zahrani, em Sídon, no sul do Líbano, está em chamas. Segundo um dos trabalhadores do local, testemunha do acidente, ouviu-se uma explosão antes do incêndio, mas não se conhecem ainda as causas do desastre. Os bombeiros estão a combater o fogo e a tentar impedir que alastre aos outros tanques.