Mortes iniciais com Covid-19 podiam ter sido evitadas no Reino Unido

A gestão inicial da epidemia de Covid-19 no Reino Unido pelo Governo liderado por Boris Johnson foi "um dos maiores falhanços de saúde pública na história do Reino Unido", aponta o relatório da respetiva Comissão Parlamentar de Inquérito, intitulado "Coronavírus: Lições aprendidas até agora".

O documento reporta-se apenas a Inglaterra porque os outros países integrantes do reino, Gales, Escócia e Irlanda do Norte, são geridos desde o final do século XX pelos respetivos governos nacionais.

O relatório é assinado por dois antigos ministros Conservadores, Jeremy Hunt e Greg Clark, que preside à Comissão Parlamentar de Inquérito, e, entre as alegações, aponta como "um dos maiores erros" do executivo liderado por Boris Johnson o retardamento do confinamento total apesar do que foi seguido noutros países de forma mais célere.

O adiar do confinamento que viria a ser imposto a 23 de março tinha por base a presunção de que a generalização da infeção pelo SARS-CoV-2 iria criar "imunidade de grupo", mas essa decisão, sublinha agora o relatório, acabou por ditar a perda de milhares de vidas no Reino Unido.

Confrontado com o relatório numa entrevista à Sky News e questionado três vezes se pedia desculpa aos britânicos em nome do governo, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros limitou-se a citar o título do relatório ao dizer que "há lições a aprender" e garantir que o governo decidiu "com base na ciência".

Nós protegemos o Serviço Nacional de Saúde.



Nós disponibilizámos rapidamente a vacina, mas aceitamos que, onde houver lições a aprender, nós estamos dispostos a aprender. Stephen Barclay Ministro da Presidência do Conselho de Ministros do Reino Unido

O primeiro caso de Covid-19 no Reino Unido foi detetado a 31 de janeiro de 2020, exatamente um mês depois de a OMS ter sido notificada dos primeiros casos na China.

O primeiro-ministro Boris Johnson viria a contrair Covid-19 a 27 de março, chegou a estar em estado grave nos cuidados intensivos, tendo recuperado com a assistência de dois enfermeiros não britânicos, incluindo um português.

A partir daí o chefe de governo revelou-se mais determinado no combate à epidemia.

O relatório agora divulgado indica, no entanto, que a reação do governo britânico de retardar o fecho da economia até 23 de março foi "uma política errada e levou a um maior número de mortes do que teria resultado se tivesse sido seguida mais cedo uma política mais vigorosa".

Com a vacinação atualmente avançada e elogiada como um dos melhores atos de gestão da epidemia pelo governo, e com cerca de 66% da população residente já totalmente vacinada, o Reino Unido é ainda assim o quarto país do mundo com mais casos de Covid-19 registados (8,2 milhões) e o oitavo com mais mortes (138 mil) ligadas ao SARS-CoV-2.