Primeira sessão plenária da nova Duma

Foram iniciadas as sessões da Câmara Baixa do Parlamento russo. A primeira sessão plenária da Duma acontece três semanas depois do partido de Putin, Rússia Unida, ter vencido as eleições, marcadas por denúncias de marginalização da oposição, com Alexei Navalny a ser posto de parte, e fraude eleitoral. Ainda assim o resultado conseguido no escrutínio foi menos expressivo para o partido vencedor, menos cerca de quatro por cento de votos, do que em 2016.