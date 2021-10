Talibãs reúnem-se com delegação EUA-UE

Os talibãs no Afeganistão realizaram as suas primeiras conversações com uma delegação conjunta EUA-UE no Qatar, esta terça-feira. Encontro que aconteceu no dia em que Ursula von der Leyen, anunciou um pacote de ajuda da UE para "evitar o colapso humanitário e socioeconómico" do país, numa cimeira virtual do G20 organizada por Itália.

O primeiro-ministro italiano afirmou que a situação é muito grave. Mario Draghi esclareceu que_"a emergência humanitária no Afeganistão é muito grave, os representantes das instituições internacionais das Nações Unidas falam de uma catástrofe humanitária"_. É preciso evitar que a situação piore e para isso é preciso apoio económico: "precisamos de evitar o colapso económico do país, e isso significa evitar, imediatamente, o colapso do sistema de pagamentos. Se os pagamentos não poderem ser efetuados torna-se muito difícil fornecer assistência humanitária", frisou o chefe do executivo italiano.

O apoio financeiro do bloco forte europeu destina-se ao povo afegão e aos países vizinhos "que foram os primeiros a ajudá-los", frisou a presidente da Comissão Europeia.

O Secretário-Geral da ONU António Guterres tinha pedido, na segunda-feira, ao mundo dinheiro para o Afeganistão mas criticava as promessas "não cumpridas" dos Talibãs às mulheres e meninas afegãs.