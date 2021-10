Confrontos entre polícia e comunidade sérvia no Kosovo

A cidade de Mitrovica, no Kosovo, voltou a ser palco de confrontos entre a polícia e a comunidade sérvia. A violência aconteceu durante ataques contra contrabandistas de mercadorias na fronteira sérvia no norte do Kosovo. A polícia utilizou gás lacrimogéneo e os manifestantes responderam com pedras e foguetes. De acordo com as autoridades, seis polícias e vários manifestantes ficaram feridos.