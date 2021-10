Estado de emergência local decretado na Califórnia por causa dos fogos

no comment

Foi declarado o estado de emergência local na Califórnia, que luta contra incêndios florestais devastadores.

Uma grande autoestrada do sul da Califórnia permanecia fechada esta quarta-feira e continuavam as evacuações de determinadas áreas, devido a um intenso fogo florestal causado por ventos intensos que aumentaram o risco de incêndios florestais em grande parte do estado.

Mais de 200 bombeiros lutavam contra o incêndio de Alisal, que atingiu uma área de 54 quilómetros quadrados ao longo da costa do condado de Santa Bárbara. Os bombeiros apenas tinham conseguido conter 5% da área em chamas.