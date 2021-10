no comment

As dançarinas da Radio City Rockettes voltam este Natal a atuar em Nova Iorque. O espetáculo do grupo volta à "Big Apple" depois de ter sido cancelado no ano passado por causa da pandemia da Covid-19.

Nesta época festiva, as dançarinas atuarão sem máscaras em frente de uma audiência.

Tanto o corpo de dança como a equipa foram vacinados contra o novo coronavírus e espetadores terão de mostrar o certificado de vacinação para poderem entrar na Radio City Music Hall.

O espetáculo decorrerá de 05 de novembro, de 2021, a 02 de janeiro de 2022.