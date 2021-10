Ataque suicida contra mesquita xiita mata dezenas de pessoas

Pelo menos 37 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em explosões numa mesquita xiita no Afeganistão, segundo uma fonte hospitalar avançou à agência Associated Press. Bombistas suicidas atacaram a mesquita Fatemieh, na cidade de Kandahar, no sul do país, durante as orações de sexta-feira que reúnem geralmente cerca de 500 fiéis.

O ataque à mesquita xiita do sul do Afeganistão acontece uma semana depois de um atentado suicida contra outra mesquita xiita, mas no nordeste do país, ter matado 46 pessoas. O ataque foi reivindicado pelo afiliado local do grupo Estado Islâmico.