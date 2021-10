"Tsunami de lava" acelera até aos 250 metros/hora

no comment

Uma nova abertura começou a libertar cinzas e piroclastos no vulcão Cumbre Vieja, na ilha de Palma, informou o Instituto Vulcanológico das Canárias.

O diretor técnico do Pevolca (Plano de Emergências Vulcânicas das Canárias), Rubén Fernandez, assegurou a população que este é "um processo normal" no quadro do "complexo processo eruptivo" em curso desde 19 de setembro.

O comité cientifico que colabora com o Pevolca prevê que os dois fluxos de lava mais ativos se devem unir e dirigir-se rumo ao mar, poupando o bairro de La Laguna, sob alerta devido à rota do magma.

Rubén Fernandez revelou que durante a madrugada de sexta-feira alguns dos rios de lava ativos chegaram a avançar a 250 metros por hora, embora entretanto tenham abrandado para as velocidades mais habituais entre 20 e 30 metros por hora.

O responsável prevê ainda a possível ocorrência de sismos acima dos 4.5 graus de magintude e que deverão ser sentidos pela população.