Governo de Maduro suspende conversações com oposição

O Governo de Nicolás Maduro suspendeu as conversações com a oposição como forma de protesto contra a extradição de Alex Saab para os Estados Unidos da América.

O empresário colombiano, considerado testa-de-ferro do presidente da Venezuela partiu, no sábado, da ilha do Sal com destino aos Estados Unidos. Em comunicado, o Governo de Cabo Verde disse ter recebido garantias de que Saab terá um "processo justo e equitativo".

O Governo de Caracas acusou Washington de "sequestrar" o empresário e suspendeu a participação na mesa de negociações com a oposição que decorre no México, com a mediação da Noruega.

O anúncio foi feito pelo chefe da delegação chavista, Jorge Rodríguez.

"A delegação da República Bolivariana da Venezuela, perante a mesa de diálogo e negociação criada na Cidade do México, repudia a operação de extração ilegal levada a cabo pelo governo dos Estados Unidos na pessoa do cidadão venezuelano Alex Saab Morán".

Horas depois da notícia da extradição de Alex Saab, como retaliação, as autoridades da Venezuela transferiram para uma prisão seis executivos norte-americanos que até então estavam em prisão domiciliária.