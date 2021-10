Espetáculo 3D marca Festival em Baku

Durante três dias, Baku destacou as criações imortais de um dos maiores poetas e génios da história, Nizami Ganjavi.

2021 é o Ano dedicado a Nizami Ganjavi no Azerbaijão. Para assinalar a data, o primeiro Festival da Luz em Baku foi dedicado à vida e obra do autor. O objetivo do festival é mostrar as ideias criativas de Nizami graças a suportes visuais que mostram o conteúdo filosófico das obras.

O programa do festival desenrolou-se ao longo de três dias. Miniaturas dedicadas aos cinco poemas do "Khamsa" ganharam vida na fachada do Museu Nizami da Literatura do Azerbaijão.

No âmbito do festival, foi possível conhecer a época em que Nizami viveu e trabalhou. Um mapa 3D mostrou miniaturas do livro de poemas do autor. Cada uma das sete miniaturas foi apresentada com cores, efeitos e uma música específicas.