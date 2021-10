Dinossauro inscrito no Guinness vendido por €6,6 milhões

O maior esqueleto de triceratops do mundo, batizado como "Big John, foi leiloado por €6,6 milhões, em Paris.

Pelo menos 13 pessoas fizeram lances pelo fóssil de 7,15 metros de comprimento e 2,7 metros de altura. O comprador é dos Estados Unidos, o país onde "Big John" foi descoberto em 2014, no estado do Dacota do Sul.

O esqueleto compõe-se de 60% das ossadas do dinossauro e o crânio tem mais de 75%, o que o torna um exemplar único no mundo e certificado pelo livro de recordes do Guinness como o maior fóssil de triceratops documentado do mundo.