Nicolae Ciuca tenta formar governo na Roménia

Depois de consultas com os partidos do parlamento, o presidente da Roménia nomeou Nicolae Ciuca para formar o novo governo do país.

O antigo general do exército e atual ministro da Defesa, do Partido Liberal Nacional, vai ter de lidar com uma crise política no meio de um surto de covid-19 que está a levar ao limite o sistema de saúde do país.

Durante uma conferência de imprensa conjunta, o presidente Klaus Iohannis disse que está na altura de resolver os problemas que os romenos enfrentam: “uma crise pandémica, uma situação dramática nos hospitais e o Inverno a chegar com os preços da energia a subir”.

Nicolae Ciuca vai ter de elaborar uma lista de ministros e propor um programa de governo. Já garantiu que “negociará "com todas as forças políticas responsáveis" para que a Roménia possa a ter um executivo com plenos poderes, o mais depressa possível.