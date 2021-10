A "sopa escaldante" do vulcão Cumbre Vieja

O vulcão Cumpre Vieja, ativo na ilha de Palma desde 19 de setembro, já afetou 866,1 hectares com a lava expelida por diversos rios, que acabaram por destruir 2.185 edifícios e mais de 62 quilómetros de estradas, estima o serviço do sistema de satélites europeus Copernicus.

Entretanto, os cães que ficaram encurralados em tanques cercados pela lava e que estavam a ser alimentados através de drones já terão sido resgatados por uma misteriosa "equipa A".

Com uma operação em curso para os tentar resgatar com recursos a um drone equipado com redes especiais, os animais deixaram de ser localizados pelos responsáveis da operação, mas esta quinta-feira surgiu num dos tanques onde estavam os cachorros um lençol com uma frase escrita: "Força La Palma. Os cães estão bem. A Team".

Apesar de tudo, ainda não há qualquer informação mais precisa sobre a situação dos cachorros, que seriam pelo menos quatro e estavam com claros sinais de desidratação e mal nutrição após semanas isolados pela lava.