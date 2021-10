Alec Baldwin mata diretora de fotografia em acidente com arma

O ator norte-americano Alec Baldwin matou a diretora de fotografia do filme "Rust', que está a rodar no estado do Novo México, num acidente com uma arma de fogo que parece em tudo semelhante ao que vitimou o ator Brandon Lee durante as filmagens de "O Corvo", em 1993.

Halyna Hutchins foi transportada de helicóptero para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor e realizador do western em cuja rodagem a tragédia aconteceu, Joel Souza, foi igualmente ferido pelo disparo e está no hospital em estado crítico, segundo o porta-voz do xerife.

Num post publicado no Instagram pouco antes da tragédia, o ator dizia sentir-se "exausto".