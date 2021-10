Foguetão da Coreia do Sul falha missão espacial

Tamanho do texto

A Coreia do Sul anunciou que o primeiro foguetão desenvolvido no país falhou, esta quinta-feira, a colocação de um protótipo de satélite em órbita, no teste de voo inicial.

Nuri, tal como é conhecido, foi lançado do centro espacial Naro, em Goheung, no sul do país, às 17h00 locais e chegou mesmo a completar a sequência de voo, atingindo uma altitude de 700 quilómetros acima da Terra, cerca de 16 minutos após a descolagem.

Cerca de 30 empresas sul-coreanas participaram no desenvolvimento do Nuri, que demorou uma década a ser desenvolvido e custou dois triliões de won (2,18 mil milhões de euros).

Com seis motores de combustível líquido, pesa 200 toneladas e tem 47,2 metros de comprimento.

A Coreia do Sul é o décimo país do mundo com capacidade para desenvolver e lançar veículos espaciais.

De acordo com o presidente Moon Jae-in, estão planeados mais cinco lançamentos até 2027. O próximo lançamento está agendado para maio.