Manifestação em defesa do clima em Berlim

Sob o lema "Não nos deixam escolha", milhares de pessoas manifestaram-se em Berlim para lembrarem os compromissos com as alterações climáticas e com o planeta aos partidos que estão a tentar formar a coligação para o novo governo.

A maioria dos manifestantes são jovens que não esquecem as promessas eleitorais, com esta que afirma: "Estamos aqui hoje para mostrar às partes negociadoras que o nosso futuro não é negociável. Todos os partidos democráticos se comprometeram com 1,5 graus nas suas campanhas eleitorais, e nós exigimos que cumpram as suas promessas".

A manifestação acontece no âmbito do movimento "Sextas-Feiras para o Futuro" e a uma semana do início da cimeira do clima, na Escócia e estes manifestantes têm exigências concretas, como refere o repórter da euronews, Jona Kallgren: "Eles querem enviar um sinal aos sociais-democratas, aos liberais e aos verdes de que o próximo governo deve tomar medidas radicais contra as alterações climáticas. Um firme compromisso para acabar com a extração de carvão até 2030, sem novos projetos de gás a partir de 2035, sem novos automóveis com motores de combustão a partir de 2025. Mas até que ponto é que estão a ser ouvidos, isso é pouco claro.