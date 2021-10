"Squid Game" em concurso da função pública na Indonésia

no comment

O "Squid Game" mistura-se com a vida real na Indonésia.

Para aliviar o stress dos candidatos num processo de recrutamento, serviços públicos do país recorreram à série que tanta tinta tem feito correr.

Os candidatos a guardas prisionais e inspetores de imigração foram abordados por funcionários da "Squid Pink" que seguravam armas longas de brinquedo e perguntavam se os seus registos estavam completos.

Vestidos com fatos cor-de-rosa como em "Squid Game" com a cara coberta, os atores também participaram nas verificações do detetor de metais e circularam entre filas de candidatos sentados para fazerem o teste.