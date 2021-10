Demonstração de apoio a Julian Assange em Londres

Tamanho do texto

Centenas de apoiantes de Julian Assange marcam presença no Supremo Tribunal de Justiça, em Londres, antes da audiência de recurso relativo à sua extradição para os Estados Unidos. Uma manifestação a favor do fundador do WikiLeaks e pela liberdade de expressão.

Até agora o pedido de extradição dos EUA foi rejeitado, mas Washington avançou com um recurso. As autoridades norte-americanas recorrem de uma sentença que determina que o fundador do WikiLeaks não pode ser enviado para os Estados Unidos para enfrentar acusações de espionagem e pirataria informatica

Assange, 50 anos, está na prisão de alta segurança de Belmarsh, em Londres, desde que foi detido em abril de 2019, depois do exílio na embaixada do Equador no Reino Unido.